Salihli Belediyespor’da tek hedef galibiyet

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan toplayan Salihli Belediyespor, bu haftayı da sahasında kayıpsız kapatmak istiyor.

Lige Sandıklıspor beraberliği ile başlayan ve ilk deplasman maçında Bolvadin Belediyespor’u yenerek iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 3.haftasında yarın Gönen Belediyespor’u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda saat 15.00'da oynanacak olan karşılaşmayı ise İbrahim Elmas, Muammer Emre ve Hüseyin Altınok hakem üçlüsü yönetecek.

Konuk edecekleri Gönen Belediyespor’u yenerek taraftarı önünde galibiyet almak istediklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, “Biz tüm hesaplarımızı galibiyet üzerine kurduk. Bizim amacımız kazanmak ve 3 puanın sahibi olmaktır” diye konuştu.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor’un 4 puanı bulunurken, Gönen Belediyespor’un ise puanı bulunmuyor.

MANİSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.