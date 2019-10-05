Turgutlu'da yağlı güreş heyecanı Başkan Akın’dan yağlı güreşlere davet

Turgutlu Belediyesi, uzun bir aradan sonra ata sporu olan yağlı güreşleri yeniden düzenliyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen ve 6 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı 4 no’lu sahada gerçekleşecek olan yağlı güreşlerde; 20112012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz’ün yanı sıra Kırkpınar’da kürsü yapmış Türkiye’nin en ünlü başpehlivanları İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ekrem Yavuz gibi 30 başpehlivan Turgutlu er meydanında güreşecek. Güreş alanına girişlerin ücretsiz olacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yağlı güreşler bizim ata sporumuz. Her zaman söyledik ,yine söylüyorum, 'milli değerlerimize ata sporlarımıza sahip çıkacağız' demiştik. Şimdi de ata sporumuzu olan yağlı güreşlerimizi uzun bir aradan sonra gerçekleştireceğiz. 20112012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar’da kürsü yapmış başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ekrem Yavuz’un yanı sıra Menderes Saltık, Yıldıray Akın derece yapmış 30 baş pehlivanımız Turgutlu er meydanında güreşecek. 6 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Irlamaz Rekreasyon Alanı 4 no’lu sahada gerçekleşecek olan güreşlerimize tüm halkımızı bekliyorum” dedi.

MANİSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.