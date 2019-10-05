Manisaspor-Ci Group Buca: 0-3

Bugün ne oldu?

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STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan (xx), Ahmet Ulu (xx), Caner Kurt (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) Yusuf (xx), Bayram (xx), İlkay (x), Fatih (x), Burakcan (xx), Mehmet Can (x) (Dk. 46 Okan x), Furkan (x) (Dk. 46 Bilal x), Atakan (x), Barış (x), Vahap (x) (Dk. 64 Berk x)

Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xx) Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Erhan (xxx), Nihat (xx), Ufuk (xxx), Bertuğ (xxx), İsa (x) (Dk. 67 Cuma xxx), Muhammed (x) (Dk. 46 Mustafa Şen xx), Berke (xxx) (Dk. 81 Cafercan), Gökhan Erdöl (xx)

GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 24 Berke, Dk. 84 Cuma (Ci Group Buca)

SARI KARTLAR: Atakan, Okan, Burakcan (Manisaspor) Gökhan Köseoğlu, Erhan (Ci Group Buca)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Ci Group Buca, deplasmanda son sıradaki Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu. Ci Group Buca'nın gollerini 21'inci dakikada ve 24'üncü dakikada Berke, 84'üncü dakikada Cuma kaydetti. İzmir temsilcisinde takımın başındaki üçüncü maçına çıkan teknik direktör Nihat Balan ilk kez zafer kazandı. Bu sonuçla 6'ncı hafta sonunda 10 puana ulaşan sarı-lacivertliler, Play-Off mücadelesine ortak olurken, eksi 4 puanda kalan Manisaspor yine galibiyetle tanışamadı.



MANİSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:12

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