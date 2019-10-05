Somaspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 3-1

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Yusuf Şimşek (xx), Ferhat Çalar (xx)

SOMASPOR: Ömer (xx) Erkul (xx), Melih (x) (Dk. 53 Burak xx), Muhsin (xx), Onur (xxx), Üzeyir (xx), Oğuzhan (x), Muammer (xxx) (Dk. 75 Bilal xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 80 Ahmet), Mehmet (xxx)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Doğukan (x) Alpaslan (x) (Dk. 46 Emre x), Adem Sağlam (xx), Adem Kaba (x), Hüseyin (xx), Hamza (x) (Dk. 46 Erhan x), Ensar (x), Tufan (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 32 Tayfun x), Erkan Bükülmez (xx), Ozan (x)

GOLLER: Dk. 26 ve Dk. 41 Mehmet, Dk. 60 Muammer (Somaspor) - Dk. 45 Adem Sağlam (Kelkit Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Oğuzhan (Somaspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Muhsin, Yusuf Can (Somaspor) Halil İbrahim, Tayfun (Kelkit Bld)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 2 yenilgi alarak liderlik koltuğunu kaptıran Somaspor kendi sahasında düşme hattında yer alan 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 12 puanla 4'üncü sıraya yükseldi. Manisa temsilcisinin gollerini 26'ncı ve 41'inci dakikalarda Mehmet, 60'ıncı dakikada Muammer atarken, Keltik takımının golünü 45'inci dakikada Adem kaydetti. Siyah-beyazlılarda, Oğuzhan maçın 69'uncu dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



MANİSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:12

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