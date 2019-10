TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Buca: 3

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 6. haftasında sahasında ağırladığı Buca’ya 30 mağlup oldu.



Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Ahmet Ulu xx, Caner Kurt xx

Manisaspor: Deniz x, Bayram x, İlkay x, Fatih x, Yusuf x, Burak Can x, Atakan x, Mehmet Can x (Okan dk. 46 xx), Barış x, Vahap x (Berk dk. 64 x), Muhammed Furkan x (Bilal dk. 46 x)

Buca: Ceyhun xx, Ufuk xx, Erhan xx, Gökhan xx, Ahmet xx, Bertuğ xx, İsa x (Cuma dk. 67 xxx), Berke xxx (Cafercan dk. 81), Nihat xx, Gökhan xx, Muhammed xx (Mustafa dk. 46 xx)

Goller: Berke (dk. 21 ve 24), Cuma (dk. 84) (Buca)

Sarı kartlar: Atakan, Okan, Burak Can (Manisaspor), Gökhan, Erhan (Buca)

MANİSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.