Alaşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, AlaşehirEşme karayolu Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Eşme yönüne giden Mustafa Altın (64) yönetimindeki 45 T 5808 plakalı taksi, karşı yönden gelen Himmet Saban (31) yönetimindeki 07 RP 747 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Altın ve Saban yaralandı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan taksi şoförü Altın, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazada ölen Altın'ın Alaşehir Devlet Hastanesi önündeki taksi durağına bağlı olarak çalıştığı, diğer araç sürücüsü Saban'ın ise komşu Sarıgöl ilçesinde yaşadığı bildirildi.



MANİSA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

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