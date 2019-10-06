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(Özel) Yaralı baykuş için seferber oldular Bölgede daha önce görülmeyen Avrasya Kartal Baykuş’u ...

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaralı halde bulunan ve bölgede oldukça nadir görülen Avrasya Kartal Baykuş'u, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.

(Özel) Yaralı baykuş için seferber oldular Bölgede daha önce görülmeyen Avrasya Kartal Baykuş’u tedavi altına alındı Veteriner Bayram: "Yapacağımız tedavilerin ardından özgürce dolaşabileceği doğal ortamına göndereceğiz”

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaralı halde bulunan ve bölgede oldukça nadir görülen Avrasya Kartal Baykuş’u, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde vatandaşlar yerde uçmakta güçlük çeken bir baykuş buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, kanadından yaralı olan baykuşu teslim alarak, tedavi altına aldı. Baykuş türleri arasında oldukça büyük olan ve Avrasya Kartal Baykuş'u olduğu anlaşılan yaralı hayvan sorumlu Veteriner Hekim Mehmet Bayram ve Veteriner Sağlık Teknikeri Uğur Manavoğlu ile birlikte yapılan tetkik ve muayenenin ardından tedavi altına alındı. Kanadında zedelenme tespit edilen baykuşun bölgede oldukça nadir görülen bir tür olduğu öğrenildi. Ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi uygulanan baykuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek, doğal ortamına salınması sağlanacak.
Sorumlu Veteriner Hekim Mehmet Bayram, baykuşun tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Bayram, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, “Baykuşumuz, vatandaşların şikayeti üzerine Merkez Efendi Mahallesi’nden bakımını üstlenmek ve fizik tedaviye almak üzere Manisa Büyükşehir Bakım ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Yapılan muayenenin ardından kanadında ufak bir zedelenme olduğunu tespit ettik. Şuan ağrı kesiciler ve antibiyotikler ile tedavisine başladık. Tedavi sürecimiz iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte tamamıyla iyileşmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek, doğal ortamına salınmasını sağlayacağız. Baykuşumuz, Avrasya Kartal Baykuş türüdür. Kanat açıklığı ortalama bir buçuk metreye ulaşır. Normal baykuşlardan oldukça büyük bir baykuştur. Yapacağımız tedavilerin ardından özgürce dolaşabileceği doğal ortamına göndereceğiz. Bizim bölgede daha önce görmedik. Bizim için özel bir kuş. Açıkçası çok fazla karşılaştığımız bir durum değil” diye konuştu.

MANİSA

06 Ekim 2019 Pazar

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