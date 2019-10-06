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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehzadeler Meclisinde Volkswagen sevinci

İHA

Şehzadeler Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Dünyadaki otomobil devlerinden biri olan Volkswagen'in Manisa'da şirketini kurması ve yatırım kararı almasını büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Şehzadeler Meclisinde Volkswagen sevinci

Şehzadeler Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Dünyadaki otomobil devlerinden biri olan Volkswagen’in Manisa’da şirketini kurması ve yatırım kararı almasını büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.
Şehzadeler Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. On gündem maddesi ve iki önerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Çelik, yaptığı açılış konuşmasında önce otomobil devi Volkswagen’in Manisa’da yatırım yapma kararı almasını değerlendirdi. Başkan Çelik “Dünyadaki otomobil devlerinden biri olan Volkswagen’in Manisa’da şirketini kurması ve yatırım kararı almasını büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Gerek ülkemiz açısından bu yatırımın gelmesi, gerekse tercihin Manisa olması son derece önemli. Şehrimizin ekonomisine büyük katkıda bulunacaktır. İstihdamına katkıda bulunacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutlayan Başkan Çelik “Bu yıl 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayacağız. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler Belediyesi’nin Eylül ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik, “Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası’nın bu yıl 11.’si gerçekleştirildi. 13 ilden 300’ün üzerinde sporcunun ringe çıktığı müsabakalarda, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 96 puanla takım halinde birinci olurken, sporcularımız şampiyonada 10 altın, 15 gümüş ve 26 bronz madalya kazandı. Başarılarının devamını diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz devam edecek. Kültür ve sanatın merkezi olması için restore edip, günümüze kazandırdığımız 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han’da bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı geleceğe taşımak adına, 25 ustamıza Kurşunlu Han’da yer tahsisinde bulunduk ve bu ustalarımız kursiyerler yetiştirmeye başladılar. Ahşap boyama, tezhip, çini, vitray, ebru, takı tasarım ve telkari gibi kurslarımızda 251 kursiyer eğitim alıyor. Temizlik ve çevre konusunda hassas bir belediye olarak, ‘Temiz Şehzadeler’ sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kendi projelerimizi hayata geçirmenin yanı sıra kurumlararası iş birliğiyle de düzenlenen diğer projelerin de içinde yer alıyoruz. Doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen bir çevre etkinliği olan 'Dünya Temizlik Günü' bu yıl Şehzadeler Belediyesi’nin de desteği ile 21 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Gönüllüler Ağlayan Kaya, Spil Yolu bayraklı mevki, ve muhtelif yerlerde doğaya atılmış çöpleri topladı. Şehzadeler Belediyesi olarak çevre gönüllülerimize teşekkür belgesi vererek çevre duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ettik. Tarihi Manisa Evi’ni restore ederek, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmuştuk. Merkezimizde, belediyemizin ikinci kreşi de açtık. Kreşimizde 2 öğretmenimizle 16 öğrencimize hizmet veriyoruz. 20192020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul civarlarında gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik, zabıta ekiplerimiz denetimlerde bulundu. Şehzadeler belediyesi olarak halkımızın daha güzel bir Şehzadeler'de yaşaması için periyodik olarak bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi.
Başkan Çelik’in açılış konuşmasının ardından Meclisin eylül ayı gündemindeki maddeler ve verilen iki önerge görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki toplantının da 1 Kasım Cuma günü saat 17:00’da yapılması kararlaştırıldı.

MANİSA

06 Ekim 2019 Pazar

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