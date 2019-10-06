Kula Ülküspor sezona galibiyetle başladı Kula Ülküspor:1 - Tepeköyspor:0

Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 201920 sezonunun ilk maçında evinde karşılaştığı Tepeköyspor’u tek golle geçti.

Manisa 1. Amatör Küme F Gurubunda mücadele eden Kula Ülküspor, yeni sezonun ilk maçında kendi evinde Tepeköyspor ile karşılaştı. Jeopark Sentetik Çim Sahasında oynanan mücadelede 10’ncu dakikada Süleyman Topal ile bulduğu golle 10 öne geçen Kula Ülküspor, son dakikalara kadar temponun hiç düşmediği maçtan galip ayrılmasını bildi.

Maçın ardından açıklama yapan Kula Ülküspor’un deneyimli teknik direktörü Mustafa Taşatar, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Yeni sezona galibiyetle başlamanın motivasyon açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Taşatar, teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.

MANİSA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

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