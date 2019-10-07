Manisalı orman köylüsünün yüzü ORKÖY’le güldü 42 aileye 989 bin 622,13 liralık kredi desteği

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) proje uygulaması kapsamında il genelinde 251 aileye 7 milyon 650 bin 999,90 lira kazanç sağlandığını, 42 aileye ise yüzde 20’si hibe olmak üzere 989 bin 622,13 liralık kredi desteği verildiğini açıkladı.

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, ORKÖY Genel Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Hak sahiplerinin kredi ve hibeden oluşan desteklerinin banka hesaplarına aktarıldığını kaydeden Özdemir, “2019 yılının ilk dokuz ayında, 76 aileye silvikültür işlerinde 2 milyon 584 bin 756,33 lira destek sağladık. Üretim işlerinde ise 175 aileye 5 milyon 66 bin 243,57 lira olmak üzere toplamda 7 milyon 650 bin 999,90 lira kazanç sağladık. Ayrıca ORKÖY kredisi kapsamında 39 kişiye 892 bin 890,79 lira süt sığırcılığı, 3 kişiye de 96 bin 731,34 lira süt koyunculuğu olmak üzere yüzde 20’si hibe olmak üzere toplam 989 bin 622,13 lira kredi verdik. ORKÖY faaliyetleri ile devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiş sağlanmakta ve orman köylümüzün yüzü gülmektedir. Bu destekler ile ormanlar üzerindeki baskıyı azaltarak, insanlarımızın refah seviyelerini yükseltmeyi ve orman köylümüzün kalkındırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

MANİSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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