Din görevlileri, cami bahçelerine 200 adet fidan dikti

Manisa’nın Kula ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kula Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Kula İlçe Müftülüğü, her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının “Cami ve Hayat” olarak belirlenen teması kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında hafta sonu sabah namazının ardından ilçedeki camilerin bahçelerine 200 adet fidan diken din görevlileri, çevre bilinci, ağaç ve ormanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına örnek bir etkinlik gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Cami ve Hayat” temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, etkinlikte emeği geçen din görevlilerine, cemaate ve öğrencilere teşekkür etti.

MANİSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:53

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.