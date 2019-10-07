Turgutluspor liderliği bırakmayacak

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- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Elazığ Belediyespor'u 3-0 yenerek 2 hafta aradan sonra liderlik koltuğunu geri alan Turgutluspor, çarşamba günü evinde oynayacağı Payasspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Payasspor karşısında da mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Liderliğimizi perçinlemek istiyoruz. Payasspor karşılaşması elbette kolay olmayacak ancak takımıma güveniyorum. Taraftarımızdan destek bekliyorum. Futbolcularımdan 3 puan sözü aldım" diye konuştu. Öte yandan, yönetim hafta içi oynanacak olan maçta öğrencileri tribüne çekmek için çalışma başlattı. Asbaşkan Hüseyin Coşkun, basın sözcüsü Ali Pekdikmen ve altyapı sorumlusu Dilek Öner, Turgutlu Lisesi'ni ziyaret ederek 100 maç biletini okul yönetimine hediye etti.



MANİSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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