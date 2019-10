Kurtuluşlu öğrencilerden can dostlara ziyaret

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İlkokulu öğrencileri, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan can dostları ziyaret etti.

Salihli Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İlkokulu öğrencileri can dostları unutmadı. Öğrenciler Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan can dostları ziyaret ederek bilgi aldı. Sınıf öğretmenleri Belgin Akiş öncülüğünde barınaktaki can dostları ziyaret eden öğrencilere Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, tarafından bilgi verildi.

Öğrenciler tarafından merak edilen sorulara cevap veren Avcı, anne ve babası ile birlikte geldikleri taktirde barınaktaki hayvanlardan sahiplenebileceklerini söyledi. Sınıf öğretmenleri Akiş ise öğrencilere bakımını yapacakları hayvanları almamaları konusunda uyarırken, hayvanların aşılarının düzenli yapılmasının ve ev ortamında eğitime ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Akiş, hayvanları bu kadar çok seven öğrencileri olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğrenciler barınaktaki hayvanlara mama verip, kucaktan kucağa gezen can dostlarla günün anısına bol bol fotoğraf çekildi.

