Alaşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Alaşehir'de Ahilik Haftası dolayısıyla Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ersöz, Ahiliğin Anadolu'da sosyal yaşamın düzenlenmesinde büyük bir rol oynadığını söyledi.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer oluşturan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın bir bütünüdür. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesidir. Ahi Baba diye bilinen Ahi Evran’ın ve Hacı Bektaşı Veli’nin tavsiyeleriyle esnaf dayanışması için kurulan Ahilik, özünde insanı, ahlakı ve hizmeti esas almaktadır. Bu nedenle bugün de örnek alınması gereken kural ve kurulları bulunan Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısaca bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir.

Ahiliğin Anadolu'da yeniden güç birliğinin sağlanmasında büyük bir önemi olduğunu söyleyen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Meslek örgütlerinden ahlaki duruşlardan, devletin, milletin çimentolarından bir tanesidir. Moğol baskınından, istilasından sonra Anadolu'da yeniden güç birliğinin sağlanması yeniden birlik ve beraberliğin temini Ahilik meslek örgütünün inanılmaz gayret ve çabalarıyla olmuştur. Ahilik örgütünün mesleki ahlakı bireysel ahlak olmasaydı insanları bir araya getirmek mümkün olmayacaktı. Ahilik sadece bireysel ahlak değildir. Bireysel ahlakın iş ahlakıyla birleşmesidir" dedi.

Konuşmaların arından törende şiirler okundu, kalfaya ustalık verilmesi temsili olarak canlandırıldı.

Öte yandan kutlama programı kapsamında yılın esnafı seçilen Saraciye Ustası Emin Kuzucuoğlu plaketini kaymakam Abdullah Uçgun’un elinden aldı.

Ahilik Haftası programına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, sivil toplum örgütleri temsilcileri, esnaflar ve öğrenciler katıldılar.

MANİSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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