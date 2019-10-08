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Çocuklarda ekran bağımlılığı kas ve iskelet sistemini olumsuz etkiliyor uyarısı

DHA

- ÇOCUK Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Acar, gelişme çağındaki çocuklarda ekran bağımlılığı sonucu çeşitli sorunların ortaya çıktığına dikkat çekti. Dr. Acar, "Ekran başında uzun zaman geçiren çocukların diğer çocuklara göre yapılan çalışmalarda üst kol gövde ve dirsek bölgesinde bulunan kasları daha az kullandıkları tespit edilmiştir. Bu da özellikle ilkokul döneminde okula başlayan çocuklarda okuma yazmada zorluklara sebep olmaktadır" dedi.

- ÇOCUK Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Acar, gelişme çağındaki çocuklarda ekran bağımlılığı sonucu çeşitli sorunların ortaya çıktığına dikkat çekti. Dr. Acar, "Ekran başında uzun zaman geçiren çocukların diğer çocuklara göre yapılan çalışmalarda üst kol gövde ve dirsek bölgesinde bulunan kasları daha az kullandıkları tespit edilmiştir. Bu da özellikle ilkokul döneminde okula başlayan çocuklarda okuma yazmada zorluklara sebep olmaktadır" dedi.
Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Acar, ekran bağımlılığının zararları konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Dijital iletişim araçlarının çocuk gelişiminde olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Dr. Acar, "Dijital iletişim araçları bilgiye ulaşmada, bilginin yayılmasında bizlere çok faydası olmasına rağmen çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekran bağımlılığı telefon, tablet, bilgisayar gibi aletlerin uzun süre kullanılması, bu aletleri kullanamadan duramama olarak tanımlanmaktadır. Özellikle gelişme çağındaki çocukların bu aletleri çokça kullanmalarında bedensel, zihinsel, sosyal dil gelişimi açısından geri kaldıkları görülmüştür. Aileler çocuklarını arkadaşları ile doğal yollarla görüşmeleri için yönlendirmeli. Onların yaşıt grupları içinde sosyalleştirmelerini sağlamalıdırlar. Çocuklarının ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belli başlı spor dallarına yönlendirmeliler. Arkadaşlık ilişkilerini desteklemeliler. Tüm bunları yapmalarına rağmen başarılı olamamaları halinde uzman görüşü almalarını öneriyoruz" diye konuştu.
'OBEZİTE YAKALANABİLİRLER'
Ekran bağımlılığının okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda bedensel zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan zararlara neden olduğunu belirten Dr. Acar, "Çocuklarda dikkat eksikliği, saldırganlık, öfke kontrol bozuklukları gibi problemler bulunabilir. Bu dijital aletleri her gün kullanan çocuklarda okul başarısında düşme, dil gelişiminde gerileme görülebilir. Akıllı telefonların fazla miktarda kullanımları fiziksel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekte. Ekrana uzun süre bakma sonrası göz kırpmalarımızda azalma olduğundan dolayı göz sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte. Telefon kulaklıklarının kulakta uzun süre kalmasından dolayı işitme problemleri yaşanabilmekte. Yine ekrandan yansıyan ışınlar nedeniyle vücutta melatonin salgısı azaldığından dolayı çocuklarda uyku sorunu görülmekte. Ayrıca ekran başında uzun süre sabit kaldıklarından abur cubur tüketmelerinden dolayı obeziteye yakalanabilirler" şeklinde konuştu.
'KAS, İSKELET SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'
Dijital aletlerin kullanımının artmasıyla birlikte çocukların kas iskelet sisteminin de olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Dr. Özlem Acar, şöyle devam etti:
"Yapılan çalışmalarda tabletle oyun oynayan çocukların diğer çocuklara göre üst kol, gövde ve dirsek bölgesinde bulunan kasları daha az kullandıkları tespit edilmiştir. Bu da özellikle ilkokul döneminde okula başlayan çocuklarda okuma yazmada zorluklara sebep olmaktadır. Yine ekran karşısında uzun süre hareketsiz kalması sonucu el ve bilek kaslarındaki yorulmalara bağlı olarak 'Karpaltünel sendromu' durumu görülebilir. Boyun ve omuz bölgesindeki kaslarda ağrıya neden olmakla beraber omurga eğriliği, kamburluk gibi sorunlarla sebebiyet vermektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı özellikle 2 yaş altı çocukların dil yönünden negatif yönde etkilediklerini düşünürsek, tablet, televizyon gibi aletlerden uzak durması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre çocuklar okul öncesi dönemde sadece 30 dakika ekrana bakmalı. İlkokulun ilk dört yılında 45 dakika, ikinci dört yılında bir saate kadar, lise çağında da sadece 2 saat ekran başında kalmalarına izin verilmeli."

MANİSA

08 Ekim 2019 Salı

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