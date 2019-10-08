'Manisakart'ta öğrenciler için vize dönemi

1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan ve toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrenciler için yıllık vize yenilemesi başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanabilmesi için vize işlemini 31 Ekim tarihine kadar yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçlarında kullanılan Manisakart için öğrencilere duyuru yapıldı. MANULAŞ’tan yapılan duyuruda; “1 Haziran 20181 Haziran 2019 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan, toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrencilerimizin yıllık vize yenilemesi başlamıştır.Vize yapılmadığı takdirde 31 Ekim 2019 tarihinde kartlardan tam ücret tahsil edilecektir"

Kart vize yenileme işlemini yapacak olan öğrencilerin, Manisakart ve öğrenci belgeleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, MCBÜ Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan VarankYerleşkesi’nde bulunan kart basım merkezlerine başvuruda bulunabileceği de belirtildi. Yapılan açıklamada ilk, orta ve lise öğrencilerinin öğrenci belgesi getirme zorunluluğu olmadığı da ifade edildi.

MANİSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:51

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.