Hastane personelinden kan ve kök hücre bağışı

Kula Devlet Hastanesi personeli, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen kan ve kök hücre bağış toplama aracına bağışta bulundular.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi işbirliği ile kan bağış oranını artırmak amacıyla başlatılan işbirliği kapsamında Yunus Emre Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda kurulan kan ve kök hücre toplama aracına bağış yaptılar. İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen projeye sağlık personelleri olarak destek verdiklerini ifade eden Kula Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Kök Hücre Kan Bağışı Koordinatörü Zekiye Güleç, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışında bulunduklarını da ifade eden Güleç, şartları elverişli olan tüm sağlık personellerinin kan ve kök hücre bağışında bulunacağını söyledi.

MANİSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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