Anne adaylarına ‘doğru emzirme’ tavsiyeleri Uzm. Dr. Bildik; “Sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşacaktır”

Kula Devlet Hastanesi çocuk hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Olgay Bildik, 17 Ekim Emzirme Haftası ile ilgili yaptığı basın açıklamasında anne sütünün önemine değindi. Anne adaylarına da doğru emzirmenin yararlarını anlatan Uzm. Dr. Bildik; “Sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşacaktır” dedi.

Kula Devlet Hastanesi çocuk hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Olgay Bildik, 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan emzirme haftası ile ilgili basın açıklaması yayımladı. Açıklamasında anne sütünün önemine vurgu yapan Dr. Bildik, "Yaşamlarının ilk altı ayında bebeklerimize sunabileceğimiz en ideal besin maddesi sadece anne sütüdür. Altıncı aydan sonra ek gıdalara başlanmasıyla beraber, emzirmenin iki yaşına kadar sürdürülmesi ayrı bir önem taşır. Çünkü büyüme ve gelişmelerinin çok hızlı olduğu bu iki yıllık süre zarfında onları emzirmek, sadece o andaki değil ileri yıllardaki fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da olumlu yönde etkiler. Anneler emzirerek kendi sağlıklarına da katkıda bulundukları gibi bebekleri içinde ekonomik, hijyenik, zahmetsiz bir besleme şansı yakalarlar. Anne sütünün erken kesilmesinin veya erken dönemde ek besinler verilmesinin sık rastlanan nedenleri, annelerin emzirmede güçlüklerle karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını bilememeleri veya sütünün yetersiz olduğunu düşünmeleridir" dedi.

Emzirme konusunda annelerin desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu belirten Bildik, "Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları ve bütün sağlık personelinin çabalarıyla ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü verme ve emzirme oranları giderek artmaktadır. Bebekler hiçbir kısıtlama yapılmaksızın her istediklerinde emzirilmelidirler. Anne sütünün bol ve devamlı olması için bu önemlidir. Bu nedenle anne ve bebeğin 24 saat bir arada olması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anne sütü tüketmenin bebekler üzerindeki yararlarından da bahseden Uzm. Dr. Bildik; “Anne sütü sindirimi kolay, uygun ısıda, mikropların bulaşmasından uzak bir yapıdadır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde; İshal, Alt solunum yolu enfeksiyonu, Pnömoni (zatürre), idrar yolu enfeksiyonu, ani bebek ölümü insidansı mama ile beslenenlere göre daha düşüktür. Anne sütü alan bebeklerin ileri yaşamlarında obez veya kilolu olma olasılığı daha düşüktür, emmenin oluşturduğu annebebek bağı bebeğin zeka gelişimini destekler. Bebeği hastalıklara karşı korur. Bebek için hem içerdiği besin maddeleri hem de kolay, temiz ve pratik olması nedeniyle idealdir. Çene ve ağız gelişimine ait bozukluklar, diş çürükleri ve orta kulak iltihabı daha az görülür. Konuşma problemleri daha az görülür” diye konuştu.

Bebek emzirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Dr. Bildik; “Annelerin sadece emzirmeyi bilmeleri yeterli olmamaktadır. Basit bir kural olarak ellerin yıkanması bebeğin mikrop almasını ve hastalanmasını önlemede oldukça etkili ve önemli bir yöntemdir. Meme başının temizlenmesi, emzirmeden önce ve sonra anne sütü ile temizleme şeklinde olmalıdır. Karbonatlı su, sabunlu su kullanmak çatlaklara ve yaralara neden olduğundan kullanılmamalıdır. Anne, sütünün yetmediğini düşünüyorsa mutlaka aile hekimine danışmalıdır. 6 aydan önce 'sütüm yetmiyor' diye hemen mama, çay, süt gibi sıvılara başlanmamalıdır. Bebek ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmelidir. Daha sonra 2 yaşına kadar uygun ek besinlerle emzirmeye devam edilmelidir. Unutmayalım ki; sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşacaktır.” dedi.

MANİSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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