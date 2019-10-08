Akhisar’da on binler kitap günlerine akın etti

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 28 Eylül 6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Kitap Günleri’nde, binlerce kitap binlerce kitapseverle buluştu.

6 Ekim tarihinde sona eren Akhisar Kitap Günleri, 25 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 40 yayınevi ve 40 yazarın katıldığı Akhisar Kitap Günleri’ne sadece Akhisar’dan değil, Şehzadeler, Yunusemre, Soma, Gördes, Kırkağaç, Alaşehir, Turgutlu gibi birçok ilçeden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okurlar takip ettikleri yazarlar ile sohbet etme imkanı bularak kitaplarını imzalattı.

Akhisar halkını kitaplarla buluşturmayı ve gelecek nesillere okumanın önemini aktarmayı hedeflediklerini dile getiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Akhisar Kitap Günleri rekor bir katılım ile sona erdi. Binlerce kitap, kitapseverlerle buluştu. 7’den 70’e halkımız sosyal ve kültürel açıdan oldukça mutlu olduklarını dile getiren yorumlarda bulundu. Kitap günlerine okullarımızdan da ciddi talep geldi. Sadece Akhisar değil, çevre ilçelerdeki öğrenciler akın akın şehrimize gelerek birbirinden değerli yayınevleri ve yazarlar ile buluştu. Okumak, yeryüzündeki varlığımızı anlamlandıran en önemli eylemlerden biridir. Uzağı yakın ederek, insanı özgürleştirir. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük yatırımlardan birsi, onlara kitap okuma sevgisini öğretmektedir. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızı ve halkımızı kitaplarla buluşturabildiğimiz için oldukça mutluyuz. Seneye daha kapsamlı, daha coşkulu bir etkinlik hedefliyoruz. Akhisar Kitap Günleri’ne yoğun ilgi gösteren halkımıza, etkinliğin hayata geçmesi için gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza, kitaplarını halkımızla buluşturan yayınevi ve yazarlara çok teşekkür ediyorum. Akhisar’da başlattığımız bu etkinliğin geleneksel şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

MANİSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:51

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.