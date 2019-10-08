Manisa Ticaret Borsası’ndan birlik beraberlik vurgusu Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap: “Ülkemizin iç ve dış kaynaklı tüm sorun ve zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz”

– Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Son yıllardaki gelişmeler hepimize göstermiştir ki çok daha güçlü olmak, birbirimizi daha fazla desteklemek zorundayız. Ülkemizin de güvenlik, birlik ve ekonomi temelinde; gücümüzü ve kalkınmamızı ilgilendiren iç ve dış kaynaklı tüm sorun ve zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz” dedi.

Manisa Ticaret Borsası yönetimi, görevlerine yeni atanan Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’yi ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. İlk olarak Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan’ı ziyaret eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’a beraberinde Meclis Başkanı Cahit Yayman, yönetim kurulu başkan yardımcıları Alpaslan Gül ve Hüseyin Şenay, meclis üyeleri Reşat Korguz ve İbrahim Külahlı eşlik etti. Ziyarette, Manisa’nın genel sosyoekonomik yapısı, ülke ekonomisine üretim ve ihracat faaliyetleriyle katkısı ve gelişimi ile ilgili hususlar konuşuldu. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap şunları ifade etti:“Son yıllardaki gelişmeler hepimize göstermiştir ki, çok daha güçlü olmak, birbirimizi daha fazla desteklemek zorundayız. Manisa iş dünyasının temsilcileri olarak huzur olmadan ticaret, ticaret olmadan kalkınma, kalkınma olmadan da sosyal refahın istenilen ölçüde ve hızda olamayacağını düşünüyoruz. Ülkemizin de güvenlik, birlik ve ekonomi temelinde; gücümüzü ve kalkınmamızı ilgilendiren iç ve dış kaynaklı tüm sorun ve zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Manisa’mız da üzerine düşeni yaparak, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor. Tugay komutanlığımız da sağladıkları güven ortamıyla, milli gelir üretiminin aralıksız sürdürülmesi için bizlere büyük destek ve cesaret veriyor. Bizler de tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor, tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi minnetle bir defa daha anıyoruz”

Manisa’nın, çalışkan insan faktörüyle, sektörel çeşitliliği ve gelişim dinamiğiyle, üretkenliğini hemen fark ettirdiğini belirten Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan da ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.



“Gelişimin temeli eğitim”

Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan’ın ziyaretinin ardından Manisa Ticaret Borsası heyeti, bu kez geçtiğimiz günlerde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Dikici’yi ziyaret etti. Yeni görevinde Dikici’ye başarılar dileyen ticaret borsası heyeti, Soma doğumlu, bireysel eğitim süreçlerinin büyük bölümünü Soma’da yaşamış, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevi süresince de Manisa genelinin sosyal ve ekonomik yapısını, hem potansiyeli hem de ihtiyaçları bakımından çok iyi bilen Mustafa Dikici’nin, bir Manisalı olarak Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmasının bir ilk şeklinde nitelendirildiği ziyarette, Manisa’da milli eğitimin genel durumu ile Manisa Ticaret Borsası’nın kurumsal işbirlikleri ve eğitim gönüllülüğü esasıyla gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Manisa; tarımıyla, sanayisiyle, çeşitlenen hizmet sektörleriyle ülkemizin en üretken illerinden birisi. Bu üretkenlik beraberinde gelişimi ve nüfus artışını da getirmekte. Manisa büyüdükçe; dinamiklerimiz de değişmekte ve çeşitlenmekte. Ancak, her alandaki gelişim faaliyetlerimizin, sağlam eğitim ve öğretim temelleri üzerinde yapılanması gerekiyor.

Üretimden ticarete, medeni ilişkilerimizden toplumsal düzenimize kadar günümüzde hiçbir konu ve faaliyet, eğitim olmadan sağlıklı bir şekilde ilerleyemez. Okul öncesi eğitiminden mesleki kurslara kadar eğitim sistemimizin işlerliği; ekonomik ve toplumsal hayatlarımızın geleceğin koşullarına başarıyla taşınmasında ve bu yapılırken de aynı zamanda milli değer ve inançlarımızın gelecek nesiller adına teminat altına alınmasında kritik önem taşıyor. Milli eğitim yerine getirilmesi çok zor bir görev. Ama maneviyatı en büyük olan mücadelelerden bir tanesi. Milletimiz adına bu çerçevede gerçekleştirdiğiniz görevlerinizi bundan sonra Manisa bütününde devam ettirecek olmanızdan ve Sizinle tanışmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Manisa’mız ve şahsınız için hayırlı olmasını temenni ediyor, şahsınız nezdinde tüm milli eğitim camiamıza ve her yaştan öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyoruz” dedi.

Güncel eğitim projeleri ile ilgili sohbet ortamında devam eden ziyarette, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise borsa yönetiminin kendisine gösterdiği samimi ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Manisa’da gözlemlediği canlılık ve kurumlar arası işbirliği ortamında ve Manisalıların desteğiyle, eğitim camiası olarak Manisa’nın eğitim altyapısının ve etkinliğinin sürekli daha iyi hale gelmesi için en üst seviyede çalışılacağını ifade etti.

MANİSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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