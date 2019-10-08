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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Deniz: "Gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız"

İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız" dedi.

Vali Deniz: "Gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, “İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız" dedi.
Valilik Avrupa Birliği Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener ve “Avrupa Başlangıç Akademisi”(StartUp EU Academy) proje ortağı ülke temsilcileri Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti. Ziyarette “Avrupa Başlangıç Akademisi” proje ortağı Çek Cumhuriyeti, İtalya, Slovenya ve Yunanistan’dan Manisa’ya gelen temsilciler ve ABD Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener, projenin hedefleri ve amaçları hakkında Vali Ahmet Deniz’e bilgi verdi. Vali Ahmet Deniz, “İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız. Gençlik girişimciliği, ülkelerimizin ekonomik ilerleme sağlaması için gerekli olan temel faktörler arasında yer almaktadır. Gençlerimizin iş kurmak için gerekli olan bilgi ve beceriler, inovasyon ve yeni pazarların oluşturulma yöntemleri konusunda desteklenmeleri gerekiyor. Gençlere sağlayacağı destek sebebiyle ‘Avrupa Başlangıç Akademisi’ projesi önemli. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

MANİSA

08 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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