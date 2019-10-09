Manisa\u2019n\u0131n Salihli il\u00e7esinde Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsam\u0131nda gen\u00e7ler \u00e7evre temizli\u011fi yapt\u0131. Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yurt genelinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen Sosyal Medyadan Sosyal Meydana isimli proje kapsam\u0131nda, Salihli Gen\u00e7lik Merkezi taraf\u0131ndan G\u00fcm\u00fc\u015f\u00e7ay\u0131\u2019nda etkinlik d\u00fczenlendi. \u00c7evre temizli\u011fi etkinli\u011fine, Gen\u00e7lik Merkezi nin g\u00f6n\u00fcll\u00fcleri, Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) K\u0131z \u00d6\u011frenci Yurdu g\u00f6n\u00fcll\u00fcleri, judocu gen\u00e7ler ile il\u00e7edeki di\u011fer okullardan gelen \u00f6\u011frenciler kat\u0131ld\u0131. Bir araya gelen gen\u00e7ler, G\u00fcm\u00fc\u015f\u00e7ay\u0131 ile piknik alan\u0131nda \u00e7evre temizli\u011fi yapt\u0131. Etkinli\u011fin kendilerine \u00e7evreye kar\u015f\u0131 olan sorumlulu\u011fu hat\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Salihli \u0130l\u00e7e Gen\u00e7lik ve Spor M\u00fcd\u00fcr\u00fc Oktay Ayaz, \u201cSosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsam\u0131nda, gen\u00e7lerimizle birlikte \u00e7evre temizli\u011fi yapt\u0131k. Kat\u0131l\u0131mlar\u0131ndan dolay\u0131, t\u00fcm g\u00f6n\u00fcll\u00fc gen\u00e7lerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi.