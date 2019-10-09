Milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazır Milli judocular şampiyonaya uğurlandı

Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Belçika’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manisa’nın Salihli ilçesindeki kamp ile tamamladı. Şampiyonada Türkiye’yi 9 erkek 4 kadın olmak üzere 13 sporcu temsil edecek olan judocular, Salihli'den uğurlandı

Salihli’de 2 kamp dönemi geçirdiklerini belirten İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, “Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandık. Bizleri Salihli’de en iyi şekilde ağırlayan Salihli halkına teşekkür ediyorum. İnşallah Belçika'dan hem takım halinde hem de ferdi olarak bir çok madalyayı ülkemize getireceğiz” dedi.



Kaymakam Sağlam ziyaret etti

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da İşitme Engelliler Judo Milli Takımı’nı ziyaret etti. Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Ayyıldızlı sporculara başarılar dileyen Kaymakam Sağlam, milli judoculara tatlı ikramında bulundu. Belçika’dan madalyalarla dönmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Sağlam, milli judocularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Sağlam’a milli judoculara ziyaretinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile Okul Sporları Koordinatörü Cengiz Yılmaz eşlik etti.

MANİSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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