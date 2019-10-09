EGEİD'ten işçi haklarına destek sözü

Manisa İşçi Savunma Derneği yönetimini ağırlayan Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, işçilerin haklarına yönelik projeleri destekleyeceklerini belirtti.

Manisa İşçi Savunma Derneği Başkanı Nazif Gündüz ve yönetimini, EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'na ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette kendilerini kabul eden EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aloğlu'na teşekkür eden Dernek Başkanı Gündüz, "Öncelikle EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'na ve yönetim kuruluna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler derneğimiz olarak işçi haklarını savunan, ücretsiz danışmanlık veren ve bunlarla ilgili seminerler düzenleyen bir organizasyonuz. 400’ü aşkın üyemiz bulunmakta. Sizlerle beraber projeler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İşçilerin yararına olacak olan her türlü projeyi destekleyeceklerini belirten EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aloğlu, "Derneğimizin bünyesinde bulunan şirketlerde 2 bini aşkın çalışma arkadaşımız bulunmakta. Canları ve gelecekleri önce Allah’a sonrada bizlere emanet olduklarını çok iyi biliyoruz. Gerek istihdamı arttıracak, gerekse de çalışma arkadaşlarımızın menfaatlerine dönük her projede sizlere destek oluruz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz" dedi.

MANİSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:50

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.