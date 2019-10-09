Sarıgöl’de kanalların temizliğine başlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa başlattıkları çalışmayla bölgedeki kanal ve derelerin temizliğine başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dere ve kanallarda hummalı temizlik çalışması başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Kanallarda sel baskınlarını önlemek amaçlı çalışma başlattık. Kanalların kıyıları otlarla kaplanmış. Sorumsuzca çöpler atılması ile dolmuştur. Buralara çöp atılması yasak olduğu halde maalesef vatandaşlarımız evlerindeki molozları, kullanmadıkları koltukları, eşyaları atmışlar. Kanallara olası sel geldiğinde ilçemizi sel suyunun girmesi muhtemel. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve belediyemiz fen işleri tarafından ortak çalışma başlattık. Kış gelmeden önlem almak gerek. Vatandaşlarımızdan tek ricam

kanallara çöp ve moloz atmayın’’ dedi.

Selçuk, temizleme çalışmalarının 1,5 kilometrelik alanda yapılacağını belirtti.

MANİSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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