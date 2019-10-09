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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor: 6-2

DHA

STAT: Mümin Özkasap

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Armağan Çekinmez (xx), Berkay Daban (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) Mustafa (xxx), Zafer (xx), Erhan (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 84 Emir), Onur (xx) (Dk. 63 Ferhat xx), Mehmet (xxx), Dilaver (xxx) (Dk. 69 Çağrı xx), Oğuz (xxx), Zahit (xxx), Serdar (xxxx)
1922 KONYASPOR: İsmet (x) Seydi (x), Ahmet (x), Yılmaz (xx), Alper (x), Kadir (xx), Nurettin (x), Alpay (x) (Dk. 56 Serdar x), Doğancan (x) (Dk. 34 Burak x), Samet (x), Celal (xx) (Dk. 77 Ekrem x)
GOLLER: Dk. 8, Dk. 18 Zahit, Dk. 31, Dk. 79, Dk. 82 Serdar, Dk. 33 Dilaver (Manisa FK) - Dk. 13 Yılmaz, Dk. 61 Celal (1922 Konyaspor)
SARI KARTLAR: Celal, Nurettin (1922 Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan lider Manisa Futbol Kulübü, evinde 1922 Konyaspor'a gol olup yağdı: 6-2. Siyah-beyazlılar henüz 8'inci dakikada Zahit'le perdeyi açarken, 13'te konuk takımdan Yılmaz beraberliği sağladı: 1-1. Manisa FK yediği golden 5 dakika sonra yine Zahit'in ayağından bulduğu golle öne geçti: 2-1. Bu kez Serdar 31'inci dakikada sahneye çıktı ve skor 3-1 oldu. Dilaver 2 dakika sonra farkı 3'e çıkarırken, ilk yarı 4-1 Manisa FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 1922 Konyaspor 61'de Celal'le durumu 4-2 yapsa da Serdar 79'uncu ve 82'nci dakikalarda attığı 2 golle farkı getirdi. Bu sonuçla 19 puana yükselen Ege ekibi liderliğini korudu. Manisa FK bu sezon 3'üncü kez bir maçını 6 golle kazandı. Manisa ekibi 2'nci haftada deplasmanda Hacettepe'ye 6-1, 3'üncü hafta da evinde Hekimoğlu Trabzon'u 6-3 yenmeyi başarmıştı.

MANİSA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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