Yunusemre Belediyesi'nden Uncubozköy’de 1 kilometrelik yol

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi’nde 1 kilometrelik yol yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uncubozköy Mahallesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yaptı. Yunusemre Kültür Parkı’nın arka kısmında bulunan yolu düzenleyen ekipler, alanda yolu tamamladı. İlçede ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Uncubozköy Mahallemizde Yunusemre Kültür Parkı’nın arkasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım yaptık. Bu yolumuzu tamamlayıp sürücülerimizin ulaşımını kolaylaştırdık. Sezon süresince ihtiyaç olan noktalarda yol çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

MANİSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:50

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.