TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında 1922 Konyaspor’u 62 mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Armağan Çekinmez xx, Berkay Daban xx

Manisa Futbol Kulübü: Ömer xx, Mustafa xx, Zafer xx, Erhan xx, Nizamettin xx (Emir dk. 84 ?), Onur xx (Ferhat dk. 63 xx), Mehmet xx, Dilaver xx (Çağrı dk. 69 xx), Oğuz xx, Zahit xxx, Serdar xxx

1922 Konyaspor: İsmet x, Seydi x, Ahmet x, Yılmaz x, Alper xx, Kadir xx, Nurettin x, Alpay x (Serdar Aydın xx), Doğancan x(Burak dk. 34 x), Samet x, Celal xx (Ekrem dk. 77 x)

Goller: Zahit (dk. 8 ve 18), Serdar Deliktaş (dk. 31, 79 ve 82), Dilaver (dk. 33) (Manisa FK), Yılmaz (dk. 13), Celal (dk. 61) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Celal, Nurettin (1922 Konyaspor)

MANİSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:50

YATSI 20:06

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