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Mehmet Altıparmak: "Hep beraber şampiyon olacağız" Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet ...

İHA

Mehmet Altıparmak: "Hep beraber şampiyon olacağız" Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Biz taraftarlarımızla birlikte hep beraber mayıs ayında şampiyon olacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, ligin 8. haftasında konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, taraftarlardan destek isteyerek, hep beraber şampiyon olacaklarını söyledi.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nin bakımda olması sebebiyle antrenmanını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Akhisar Şehir Stadı'nda yapan Akhisarspor, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Altıparmak, “7 haftalık bir periyot bitti. Özellikle son dönemimde çok iyi maçlarımız oldu ama son Giresun maçı skor olarak bize yakışmadı. Giresunspor gerçekten bu ligin iyi takımlarından. Ligde 2 puanları görünüyordu ama bütçe olarak bizim çok çok üstümüzde bütçelerle kurulmuş bir takım. Bizim yakaladığımız 78 tane yüzde yüz pozisyonumuz var, ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Eğer bunları değerlenmiş olsaydık belki oradan galibiyetle buraya gelecektik. Ama dediğim gibi lig uzun maraton, herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz” dedi.
Hiçbir maçın garantisinin olmadığını ve tüm maçlara iyi konsantre olmaları gerektiğini kaydeden Altıparmak, "Biz konum olarak şimdi bütün takımların hedef takımıyız, ondan dolayı biz hep güçlü olacağız. Birlik beraberliğimizi daha çok sahaya yansıtacağız. Formayı kim hak ediyorsa o oynayacak. Oyuncularımla biraz önce konuştum. Ligde alınacak mağlubiyetler, beraberlikler olacak ama bizim tek hedefimiz var. Mayıs ayında şampiyonluk. Biz de bunu yapacağız. Hep beraber şampiyon olacağız. Taraftarımız da artık yavaş yavaş her yere gelmeye çalışıyor. Deplasmana gelen bütün taraftarlara, yüreğiyle bizi destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bizi daha fazla desteklesinler. Merak etmesinler, biz onlarla birlikte hep beraber mayıs ayında şampiyon olacağız. Eskişehir maçıyla da tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz. Ben başka takımla çalışırken Akhisar Stadı'nın dolu olduğunu o, statta yer olmadığını biliyorum. Bu potansiyel var, sadece bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunu onların desteğiyle, bizim de alacağımız galibiyetlerle en üst seviyeye çıkaracağız” diye konuştu.
Öte yandan yeşilsiyahlılarda milli takımda bulunan Cikalleshi ile sakatlığı bulunan Taha Yalçıner antrenmanda yer almadı.

MANİSA

10 Ekim 2019 Perşembe

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