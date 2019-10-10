Turgutlu'da yağmurdan etkilenen yollara bakım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turgutlu'da yağmurdan etkilenen yollara bakım

İHA

Turgutlu Belediyesi son günlerde artış gösteren yağışların ardından zarar gören cadde ve sokaklar ile kırsal mahallelerin ova yollarında tadilat çalışmasına devam ediyor.

Turgutlu'da yağmurdan etkilenen yollara bakım

Turgutlu Belediyesi son günlerde artış gösteren yağışların ardından zarar gören cadde ve sokaklar ile kırsal mahallelerin ova yollarında tadilat çalışmasına devam ediyor.
Turgutlu genelinde son günlerde etkisini arttıran yağışlar gerek kırsal mahallelerde gerekse şehir içinde tahribata yol açarken, Turgutlu Belediyesi yağmurdan etkilenen ova yolları ve sokaklarda tadilat çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda merkeze uzak kırsal mahalleler olan Yayla, Osmancık ve Dalbahçe mahallelerinin ova yollarında temizlik ve tadilat çalışması yapılırken, Selvilitepe Mahallesi Baran Sokak, Güney Sokak, Irlamaz Yolu ve Mert Sokak üzerinde parke tadilat çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların ihtiyaç duyulan sokaklarda devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan “İlçemiz genelinde son günlerde yağışlar birkaç gün süreyle oldukça etkili oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde gerek kırsal mahallerde gerekse şehir içinde tadilat, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta Yayla, Osmancık ve Dabahçe Mahallelerimizin ova yolları temizlendi. Selvilitepe Mahallemizde de yağmurdan etkilenen sokaklarımızda parke taşı tadilat çalışmalarına başlanıldı. İhtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapmaya devam edecek” dedi.

MANİSA

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Sağlık-Sen'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Manisa Sağlık-Sen'den 'Barış Pınarı Harekatı'na ...
Alman iş adamı Turgutlu'da Müslüman oldu Müslüman olan Michael Oliver Frank, ismini Ali olarak değişti
YEREL HABERLER Alman iş adamı Turgutlu'da Müslüman oldu Müslüman ...
Trap güz kupası Salihli’de yapılacak
YEREL HABERLER Trap güz kupası Salihli’de yapılacak
Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası Yan binada oturan vatandaş evinin çatısında su hortumuyla alevlerin söndürülmesine destek oldu Turgutlu’da ev yangını
YEREL HABERLER Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası Yan binada ...
Eşi boşanma davası açınca, kiracı olduğu evi yaktı
YEREL HABERLER Eşi boşanma davası açınca, kiracı olduğu evi yaktı
Eğlence dönüşü kazada öldü, arkadaşları bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Eğlence dönüşü kazada öldü, arkadaşları bırakıp kaçtı
Mehmet Altıparmak: "Hep beraber şampiyon olacağız" Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Biz taraftarlarımızla birlikte hep beraber mayıs ayında şampiyon olacağız"
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: "Hep beraber şampiyon ...
Atatürk’ün Manisa'ya gelişinin 94’üncü yılı kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Manisa'ya gelişinin 94’üncü yılı kutlandı
Manisa Futbol Kulübü'nden gol şov
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü'nden gol şov
Manisa'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu Cinayet sanıldı, kaza olduğu ortaya çıktı Kamyonet kasasından düşen genç bariyerlere çarparak öldü
YEREL HABERLER Manisa'da boğazı kesilmiş erkek cesedi ...
Akhisarspor yeniden çıkış peşinde
YEREL HABERLER Akhisarspor yeniden çıkış peşinde
Demirci’de “Gebe Buluşması” etkinliği
YEREL HABERLER Demirci’de “Gebe Buluşması” etkinliği
TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - 1922 Konyaspor: 2
Kıbrıs Gazisi Malçuk, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Malçuk, son yolculuğuna uğurlandı
Turgutluspor-Payasspor: 1-0
YEREL HABERLER Turgutluspor-Payasspor: 1-0
Manisa, turizm şirketlerine tanıtılacak
YEREL HABERLER Manisa, turizm şirketlerine tanıtılacak
Yunusemre Belediyesi'nden Uncubozköy’de 1 kilometrelik yol
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi'nden Uncubozköy’de 1 ...
Alaşehir’de Boncukların Dansı sergisi açıldı
YEREL HABERLER Alaşehir’de Boncukların Dansı sergisi açıldı
Manisa Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor: 6-2
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor: 6-2
Salihli'de Kıbrıs gazisine son görev Salihlili Kıbrıs gazisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Salihli'de Kıbrıs gazisine son görev Salihlili Kıbrıs ...
Akhisar Belediyesi Dans Topluluğu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi Dans Topluluğu kayıtları başladı
Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Sarıgöl’de kanalların temizliğine başlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de kanalların temizliğine başlandı
Manisa'da durdurulan bir araçtan bir çok silah çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan bir araçtan bir çok silah çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X