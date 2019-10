Başkan Çelik'ten 'hayırlı olsun' ziyaretleri

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’ya atanarak görevlerine başlayan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan’a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Uslusoy ve Kalkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Çelik, ilk olarak İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Çelik, “Manisa’da göreve başlayan yeni il emniyet müdürümüze görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bir şehrin yaşanılabilir bir şehir olması, sadece belediyecilik hizmetlerinin en güzel şekilde verilmesiyle olmuyor. Dünyada tercih edilen, yaşanılabilir şehir olarak kabul edilen yerlerde altyapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında o şehrin güvenli bir şehir olması da ciddi bir tercih nedenidir. Çok şükür ki emniyetimiz de güvenliğin, asayişin, huzurun tesisi noktasında gece gündüz demeden çaba sarf etmektedir. Yeni dönemde de inşallah tecrübeli il emniyet müdürümüzle birlikte Manisa’mız daha bir huzur şehri olacaktır. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak her daim emniyetimizin yanındayız. Tespit ettiğimiz eksiklikleri, vatandaşlarımızın bize ilettiği konuları biz de kendilerine ileteceğiz. Nihayetinde birlikte yaşadığımız, borçlu olduğumuz şehrimize, ülkemize el birliği ile hizmet edeceğiz. Yeni görev yerinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Çelik’e teşekkür etti.

Başkan Çelik, daha sonra Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan’ı ziyaret etti. Başkan Çelik, “Görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda imkanlarımız da elverdiği sürece her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi ister, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dilerim” dedi.

Tugay Komutanı Kalkan da Başkan Çelik’e ziyareti ve iyi dilekleri nedeniyle teşekkür etti.

