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Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti

İHA

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.

Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, görevinden istifa etti.
TFF 3. Lig’de 4 puanla son sırada yer alan Manisaspor’da Erkan Aslan şoku yaşandı. Manisaspor Teknik Direktörü Erkan Aslan bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübe istifasını veren ve yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilen Erkan Aslan’a kulüpten teşekkür edilirken, bunda sonraki hayatında başarılar dilendi.

MANİSA

10 Ekim 2019 Perşembe

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