Manisa'da zincirleme kaza: 1’i ağır 4 yaralı Sucuk yüklü minibüs tıra arkadan çarptı, aynı istikametle gelen başka bir otomobil de kayganlaşan yol nedeniyle refüje çarptı

Manisa’nın Kula ilçesinde sucuk yüklü minibüs, tıra arkadan çarptı. Kaza dolayısıyla savrulan sucuklar yolu kayganlaştırınca, aynı yönde seyreden bir otomobil refüje çarparak durabildi. Zincirleme kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Remzi Saat (24) idaresindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, aynı istikamette seyreden Şükrü Kaya (54) idaresindeki 07 HKE 05 plakalı tıra arkadan çarptı. Aynı istikamette seyreden İmdat Balta (50) idaresindeki 71 DK 049 plakalı otomobil ise, tıra arkadan çarpan sucuk yüklü minibüsten dökülen sucukların etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü Remzi Saat minibüs içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AKS, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücü Remzi Saat, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Öte yandan tır sürücüsü Şükrü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü İmdat Balta (50) ve yolcu olarak bulunan Neriman Balta (48) ile Salih İhsan Balta (11), olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların karayolundan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:47

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.