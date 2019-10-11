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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Devlet desteği ile işinin patronu oldu

DHA

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İsmail Yıldırım (22), emekli olan babasından devraldığı 20 arı kovanını, devletin sağladığı destekle 60'a çıkardı. Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, balın kilosunu 40 ila 70 TL arasında satışa sunuyor. 

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İsmail Yıldırım (22), emekli olan babasından devraldığı 20 arı kovanını, devletin sağladığı destekle 60'a çıkardı. Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, balın kilosunu 40 ila 70 TL arasında satışa sunuyor. 
Şehzadeler'in çam ağaçlarıyla çevrili Hamalınkırı mevkisinde babasından devraldığı 20 kovanla 1 yıl önce arıcılığa başlayan lise mezunu İsmail Yıldırım, bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Proje kapsamında 40 arılı kovan, ürünü kovandan alırken kullanılan sır alma makinesi, dinlendirme tankı, körük, maske, eldiven, ayırma demiri, propolis ve ana arı tuzağı ekipmanlarını almaya hak kazandı. Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, süzme balını kilosunu 40 liradan, çıta balını ise kilosu 70 liradan sattığını belirtti. İş hayatında geçen süreci anlatan İsmail Yıldırım, "Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduk. Arıcılıkta kullanılan ekipmanları ayrıca 40 arı dolu kovanı almaya hak kazandım. Şu an bal salımı iyi gidiyor. Benim yaşıtlarım normalde hep masa başı bir iş ister ama ben tam aksini düşünüyorum. Burada doğayla iç içe olmak, arılarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Devletimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
'BAL ALIMI SIRASINDA ARILAR SİNİRLİ OLUR'
İşin zorluklarına değinen İsmail Yıldırım, "İşi, uzun süre arıcılıkla uğraşan babamın yanında öğrendim. Zevkle işimi yapıyorum. Ancak zorlukları da var. Mesela bal alımı sırasında arılar sinirli oluyor; ballarını vermek istemiyor, saldırıda bulunuyorlar. Ancak özel kıyafetlerimiz olduğu için korunuyoruz. Buna rağmen birçok kez arı sokmasına maruz kaldık" dedi. Bazı üreticilerin şekerle sıcak suyu karıştırıp şerbet yaparak kısa yoldan bal yaptığına da değinen Yıldırım, "Kaliteli bal ucuz olmaz. Ucuz satılan ballara dikkat edilmesi lazım. Kaliteli bal yenince boğazı yakar. Çiçek ya da çam balı hangisiyse o ürünün kokusunu hisseder tüketici. Kısaca renginden ve kokusundan da anlaşılabilir" dedi.
Kars'ta arıcılıkla uğraştıklarını belirten Baba Çetin Yıldırım (49) ise "Bizim eski mesleğimizdir. Kars'ta arıcılık yapıyordum. Kars'tan Manisa'ya geldik. Ben emekli oldum artık oğlum işi sürdürecek. Ben de ona arada sırada destek oluyorum. Oğlumun arıcılığı sürdürmesi çok önemli. Devletimizin verdiği hibeden faydalandı. Benden sonra arı balı üretmeye devam edecek. Devletimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

MANİSA

11 Ekim 2019 Cuma

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