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Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı

DHA

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eğlence dönüşü kazada ölen Şakir Gülmez (20), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gülmez'i yol kenarında bırakıp kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 arkadaşından aracı kullanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, eğlence dönüşü kazada ölen Şakir Gülmez (20), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gülmez'i yol kenarında bırakıp kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 arkadaşından aracı kullanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AlaşehirSalihli Karayolu Piyadeler mevkisinde, çarşamba günü saat 14.30 sıralarında, bir hurdacı, yol kenarında erkek cesedi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, boynunda ve sırtında yara izi tespit edilen cesedin, Şakir Gülmez'e ait olduğunu belirledi. Gülmez'in Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadığı, babasının şarküteri dükkanında çalıştığı ve kasım ayının ilk haftası askere gitmeye hazırlandığı tespit edildi.
Araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Gülmez'in bir gece önce arkadaşları B.S. (19) ve M.Ç. (22) ile Alaşehir'deki bir eğlence mekanına geldiği, 3 arkadaşın alkol alıp, eğlendikten sonra B.S. yönetimindeki kamyonet ile yola çıktıkları, Şakir Gülmez ve M.Ç.'nin kamyonetin kasasına bindiğini saptadı. B.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., alkollü olduğunu direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, kamyonet ile bariyerlere çarptığını, bu sırada Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. Jandarmadaki sorguları tamamlanınca dün adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren Şakir Gülmez ise ikindide Cumhuriyet Camisi'nde kılınan namaz sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MANİSA

11 Ekim 2019 Cuma

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