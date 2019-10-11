Jeopark Kula Belediyespor’dan gövde gösterisi Kulalı vatandaş ve esnaftan voleybol takımına sevgi seli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jeopark Kula Belediyespor’dan gövde gösterisi Kulalı vatandaş ve esnaftan voleybol takımına sevgi ...

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi ekibi Jeopark Kula Belediyespor'un yeni teknik ekibi ve oyuncuları, yeni sezonun ilk maçı öncesi ligde temsil ettiği Kula'da şehir turu yaptı.

Jeopark Kula Belediyespor’dan gövde gösterisi Kulalı vatandaş ve esnaftan voleybol takımına sevgi seli

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi ekibi Jeopark Kula Belediyespor’un yeni teknik ekibi ve oyuncuları, yeni sezonun ilk maçı öncesi ligde temsil ettiği Kula’da şehir turu yaptı.
Jeopark Kula Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 20192020 sezonuna Ankara’da hazırlanan yeni teknik heyet ve oyuncuları yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek Jeopark Kula Belediyespor, 20192020 sezonunun ilk maçı öncesinde ligde temsil ettiği Kula’da şehir turu attı. Ligin ilk öncesinde Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu ziyaret eden takımın yeni teknik heyeti ve oyuncuları, Kaymakam Duru’ya takım hakkında bilgi verdi. Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, takımın yeni tecrübeli baş antrenörü Fuat Dokgöz ve yeni oyuncuları Kaymakam Duru ile tanıştırdı.
Ankara’da hazırlanan yeni teknik heyet ve oyuncularını makamında ağırlayan Kaymakam Kemal Duru, yeni sezonda Kula’yı en iyi şekilde temsil etmek isteyen Jeopark Kula Belediyespor’a her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Yeni sezonda başarılar elde ederek Türkiye Voleybol Federasyonu’nun en üst ligi olan Efeler Ligi’ne yükseleceklerine inandığını kaydeden Kaymakam Duru, yeni teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi.
Kaymakam Duru’yu ziyaretinin ardından şehir turu atan teknik ekip ve oyuncularına, Manisa 1.Amatör Küme’de mücadele eden Kula Ülküspor’un Kulüp Başkanı Suat Esen ve Jeo Taraftar Grubu Başkanı Hasan Şentürk baklava ikramında bulundu. Yeni sezon öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde Kula’yı temsil edecek olan Jeopark Kula Belediyespor’a baklava ikramında bulunan Kula Ülküspor Kulüp Başkanı Suat Esen ve Jeo Taraftar Grubu Başkanı Hasan Şentürk, teknik heyet ve oyunculara yeni sezonda başarılar diledi.
Daha sonra ilçe merkezinde şehir turu atan teknik ekip ve oyuncular, Kulalı vatandaşlar ve esnaflar tarafından sevgi seliyle karşılandı.
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak ligin ilk maçında kendi evinde ağırlayacakları İnegöl Belediyespor müsabakasına odaklandıklarını belirten Jeopark Kula Belediyespor’un tecrübeli baş antrenörü Fuat Dokgöz, Kula’daki voleybol atmosferini çok sevdiğini belirtti. Daha henüz maça çıkmamalarına rağmen Kulalı vatandaşlar ve esnaflar tarafından coşkuyla karşılanmanın hediyesini yeni sezona galibiyetle başlayarak vermek istediklerini vurgulayan Dokgöz, Kula’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
Jeopark Kula Belediyespor, TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda ligin ilk devresinde beşi kendi sahasında olmak üzere 11 maça çıkacak. Kula’nın filedeki efeleri, ligin İlk haftasında 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de Kula Spor Salonu’nda rakibi İnegöl Belediyespor’u ağırlayacak.

MANİSA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula'da 'Amatör Spor Haftası'nda bisiklet turu
YEREL HABERLER Kula'da 'Amatör Spor Haftası'nda bisiklet turu
Selendi'de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı göreve başladı
YEREL HABERLER Selendi'de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ...
Kula’da 'Değerli Zamanlar' projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Kula’da 'Değerli Zamanlar' projesi devam ediyor
Demirci Meslek Yüksekokulu'na ek bina geliyor
YEREL HABERLER Demirci Meslek Yüksekokulu'na ek bina geliyor
Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i ...
Akhisarspor'a Gineli ön libero
YEREL HABERLER Akhisarspor'a Gineli ön libero
'Barış Pınarı Harekatı'na pankartlı destek
YEREL HABERLER 'Barış Pınarı Harekatı'na pankartlı destek
Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı
YEREL HABERLER Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları ...
Manisaspor'da Aslan bıraktı
YEREL HABERLER Manisaspor'da Aslan bıraktı
Devlet desteği ile işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Devlet desteği ile işinin patronu oldu
Afrin Gazisi Yunus Emre Işık’a rozet
YEREL HABERLER Afrin Gazisi Yunus Emre Işık’a rozet
Sucuk yüklü minibüs, TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sucuk yüklü minibüs, TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 1’i ağır 4 yaralı Sucuk yüklü minibüs tıra arkadan çarptı, aynı istikametle gelen başka bir otomobil de kayganlaşan yol nedeniyle refüje çarptı
YEREL HABERLER Manisa'da zincirleme kaza: 1’i ağır 4 yaralı Sucuk ...
Köpeği boynundan köprüye astı
YEREL HABERLER Köpeği boynundan köprüye astı
Uyuşturucu ile yakalanan emniyet müdürü beraat etti
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalanan emniyet müdürü beraat etti
İlk görev yerinde şehit oldu Baba evine Türk Bayrağı asıldı
YEREL HABERLER İlk görev yerinde şehit oldu Baba evine Türk Bayrağı ...
Salihli'de şehit acısı (2)
YEREL HABERLER Salihli'de şehit acısı (2)
Salihli'de şehit acısı
YEREL HABERLER Salihli'de şehit acısı
Şehit ateşi Manisa’ya düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Manisa’ya düştü
Manisa’da 857 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 857 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
Turizme yön veren acentelerden Salihli’ye tam not
YEREL HABERLER Turizme yön veren acentelerden Salihli’ye tam not
Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti
YEREL HABERLER Manisaspor'da teknik direktör Aslan istifa etti
Almanya'da Başkonsoloslara Manisa üzümü
YEREL HABERLER Almanya'da Başkonsoloslara Manisa üzümü
Balkon demirine kendini astı
YEREL HABERLER Balkon demirine kendini astı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X