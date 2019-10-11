Kula’da 'Değerli Zamanlar' projesi devam ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ilçe kaymakamlığının koordinesiyle, öğrencilerin yaz dönemini daha verimli bir şekilde geçirmesi için düzenlenen 'Değerli Zamanlar’ projesi, yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Değerli Zamanlar' projesiyle yaz kurslarında verimli sonuçlar aldıklarını belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin yeni eğitim öğretim yılında da devam etmesi için çalışmalara başladıklarını aktaran Duru, "Kaymakamlığımızın koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın da desteklediği bir proje ile yaz döneminde yüzlerce öğrencimize sanat ve spor dallarında kurslar verdik. Öğrencilerin yaz dönemini daha verimli bir şekilde geçirmesine fırsat olan projenin olumlu sonuçlar vermesiyle, yeni eğitim öğretim yılında da projemizi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Yaz kurslarında olduğu gibi spor dallarında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve badminton, sanat dallarında ise tiyatro, resim ve müzik kurslarını açmak için çalışmalara başladık. Düzenleyecek olduğumuz kurslara kayıt olmak isteyen öğrenciler, 1025 Ekim tarihleri arasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat edebilirler” ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde düzenlenen değerli zamanlar projesi ile öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha verimli bir şekilde başladıklarını ifade eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ise öğrencilerin sanat ve spor dallarındaki başarısı açısından kursların oldukça verimli olduğunu söyledi. Sümen, "İlçemizde kapsamlı olarak ilk defa bağımlılıkla etkin mücadele, gençlerimizin zamanı verimli değerlendirmesine yardımcı olma, yeteneklerinin farkına varabilmesi ve profesyonelleşmesine öncülük etme gibi ulvi amaçlarla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın maddi ve manevi desteğiyle Kula Kaymakamlığımız koordinesinde Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Kula Halk Eğitim Merkezimiz ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde 'Değerli Zamanlar' projesi hayata geçirildi. Yaz döneminde yüzlerce öğrencimize verdiğimiz kursların olumlu sonuç vermesiyle, yeni başlayan eğitim öğretim yılında da bu projemizi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Yaz kurslarında olduğu gibi spor dallarında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve badminton, sanat dallarında ise tiyatro, resim ve müzik kurslarına kayıtlarımız tamamen ücretsiz olup, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimiz için düzenlenecektir. Çocuklarımız kayıtlarını 1025 Ekim tarihleri arasında Kula Halk Eğitim Merkezimize ebeveynleri ile birlikte yanlarında getirecekleri 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte yapabileceklerdir.” dedi.

MANİSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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