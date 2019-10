Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Terörle mücadeleyi diline dolayıp, özellikle siviller üzerinden demagoji yaparak yalan bir propagandayla ülkemizi karalamaya çalışan birilerine bu samimiyetsiz ve iki yüzlü batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım. 10 yıllardır bugün için hazırlanan bu planı darmadağın edeceğiz" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen kamu görevlisi Cihan Güneş'in Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sonrası Salihli Vergi Dairesini ziyaret eden Bakan Albayrak, burada açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini belirten Albayrak, "Ülkemiz özellikle son yıllarda bağımsızlığı ölçüsünde terörle mücadele noktasında coğrafyamızın yaşadığı sorunları dünyada en çok hisseden ülke olması sebebiyle de çok çevik bir mücadele veriyor. Bu kapsamda aklımıza gelebilecek bütün terör örgütleri ve bunların oluşturduğu tehdit ve istikrarsızlığın yanında mülteci konusunda da çok büyük bir yük yükleniyor. Bu manada artık buna bir son vermek, özellikle sınırımızın ötesindeki bu terör örgütlerinin, Türkiye biliyorsunuz yıllardır diplomasi anlamında, uluslar arası ilişkiler anlamında çok yoğun bir çaba, büyük ve engin bir sabır, ve çok geniş bir hoş görüyle dünyada en büyük imtihanı veren ülke haline geldi. 3,6 milyondan fazla Suriyeli, toplamda 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke oldu. Sayısız terör örgütleriyle en ağır ve zor şartlarda mücadele ederek bırakın güvenlik koşullarını sivil insan noktasında dünyada en çok maalesef kayıp veren ülke olarak 78 yıldır, son 15 yıldır bölgemizdeki istikrarsızlıktan itibaren sayarsak en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil başında geliyor" diye konuştu.



"Bu millet korkuyu korkutmuş, ölümü öldürmüş bir millet"

Türkiye'nin taviz vermeyeceğini belirten Bakan Albayrak, "Birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Bu ülkenin birliği ve beraberliği ve kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor. Onun için uzaktan birileri sözde akıl vermesi kolay. Ama Türkiye artık bundan sonra tıpkı bin yıldır olduğu gibi, çünkü bazıları modern tarihi okumaktan geçmiş tarihi çok bilmiyorlar. Ben her yerde ifade ediyorum. Türkiye'nin, Türk milletinin bu coğrafyadaki tarihini anlamak için son 10 yıla, 50 yıla, 100 yıla değil, son bin yıla bakmak lazım. Son bin yıldır bu ülke, bu coğrafyada, bu millet, bu coğrafyada nasıl sınamalar, nasıl imtihanlar, nasıl güçlü refleksler göstermiş. Mehmetçiğimizin dediği gibi bizler sefere düğün diye gidiyoruz. Bizler şehadete cennet mertebesinde bakan bir milletiz. Bu millet korkuyu korkutmuş, ölümü öldürmüş bir millet" ifadelerini kullandı.



Şehit ailesinin çok metanetli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Dolayısıyla bir anne, baba için çok büyük bir acı. Biliyorsunuz savaş dönemlerinde babalar evlatlarını, normal dönemlerde evlatlar babaları gömer. Bugün terörle mücadele noktasında bir anne baba için tarifsiz bir acıya şahitlik ettiğimiz bir cenazede bulunduk. Ama ben bir kez daha bu milletin bir bireyi olmaktan çok büyük bir şeref duyduğum taziyede bulundum. Gerek Süleyman bey, gerek Zekiye hanım, anne ve babaları hakikatten çok güçlü, metanetli, cesur bir duruşla yine bir şehit annebabası vakurluğu ile 'vatanımız, milletimiz sağ olsun' duruşuyla müthiş bir refleks gösterdiler. Her ikisinden de Allah razı olsun diyorum. Ötesinde bu saldırı kapsamında yine bakanlığımıza bağlı pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında 4 tane de gazimiz var. Dün gece ve bu sabah 4'üyle de hastanede telefonla görüştük ilgileniyoruz. Metanetleri ve cesaretleri dört dörtlük. Allah onlara da acil şifalar vermesini temenni ediyorum" diye konuştu.



"10 yıllardır bugün için hazırlanan bu planı darmadağın edeceğiz"

Uluslar arası kamuoyuna seslenen Albayrak, "Hem Türkiye'ye hem de uluslar arası kamuoyuna sesleniyorum; sözde barış adı altında, sözde terör örgütlerini koruma adı altında bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak, sivil, masum 9 aylık Muhammet bebek başta olmak üzere sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını bütün dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında 10 yıllardır bugün için hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça, darmadağın edecek. Benim bundan hiç bir şüphem yok. Bugün tıpkı PKK/PYD'de olduğu gibi DEAŞ'ı dilinden düşüremeyenlere de belki güçlü bir örnek olması için, dünyada DEAŞ'la mücadele noktasında en büyük ve en sert mücadeleyi vermiş ordudur Türk ordusu. Binlerce DEAŞ'lıyı son yıllarda etkisiz hale getirmiş bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla terörle mücadeleyi diline dolayıp, özellikle siviller üzerinden demagoji yaparak yalan bir propagandayla ülkemizi karalamaya çalışan birilerine bu samimiyetsiz ve iki yüzlü batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım. Türkiye'nin nasıl bir mücadele verdiğini görmek istiyorsak, gerek Fırat Kalkanı gerek Zeytin Dalı operasyon süreci içerisindeki siviller konusunda ne kadar titiz bir mücadele yürüttüğünü Türk Ordusunun görmek lazım. Operasyon sonrasında o bölgelerde ne kadar güzel bir barış ikliminin, huzurlu ve istikrarlı bir coğrafya bugün tesis edildiğini görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



Albayrak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Barış Pınarı Harekatı da bu noktadan sonra inşallah sınırımızın ötesinde birileri tarafından kurulmaya çalışılan bu terör yapılanmasını paramparça edeceğimiz, inşallah sivilleri ve insani değerleri en üstte tutarak inşallah başarıya ulaşacağımız bir operasyon olacak. Bu ama siyaset eliyle, ama ekonomi eliyle ama güvenlik eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yek vücut bir şekilde sapasağlam dik durduğumuz, millet olarak kenetlendiğimiz sürece bin yıldır olduğu gibi bütün bu rüzgarlar da aynı kayadan nasıl yel alır gibi öyle yel alıp geçecek. Bu coğrafyada bin yıldır olduğu gibi binlerce yıl daha bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak. Bizler de tüm bu alanlarda kendimizi, ülkemizi bu anlamda çok daha güçlü ve sağlam bir mücadeleyle tüm bu mücadele için gerekli planlarla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her türlü senaryoya karşı milletimiz yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle bu mücadeleden de zaferle çıkacağımıza inanıyoruz"

Albayrak konuşmasının ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret ederek Manisa'dan ayrıldı.

MANİSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:47

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.