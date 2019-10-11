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Bakan Albayrak: Çok tarihi günlerden geçiyoruz

DHA

- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, teröristlerden tarafından ateşlenen ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen havan mermisi nedeniyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, teröristlerden tarafından ateşlenen ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen havan mermisi nedeniyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye´nin Tel Abyad kentinden PKK/PYD-YPG'li teröristlerce ateşlenen havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş´in, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine yapılan cenaze törenine katıldı. Salihli Vergi Dairesi'nde basın açıklaması yapan Bakan Albayrak, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaparak, terörle mücadele ederek, sivil insan noktasında maalesef dünyada en çok kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil başında geliyoruz. Bu kapsamda, Türkiye kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyecek. Artık bu ülkenin birliği ve beraberliği, kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi yürütüyor. Uzaktan akıl vermek kolay. Bazıları geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorlar. Türk milletinin tarihini anlamak için son 1000 yıla bakmak lazım. Bu coğrafyada son bin yıldır nasıl sınavlar, nasıl güçlü refleksler gösterdiğimizin bilinmesi lazım" dedi.
'SAMİMİYETSİZ, İKİ YÜZLÜ BATI DÜNYASI'
Şehidin ailesinin metanetli bir duruş sergilediğini vurgulayan Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hakikaten çok güçlü, metanetli bir duruşla yine şehit anne ve babası vakarı gösterdiler. Her ikisinden de Allah razı olsun diyorum. Pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında, 4 tane de gazimiz var. Metanetleri, cesaretleri dört dörtlük maşallah. Allah'ın onlara da en kısa sürede acil şifalar vermesini diliyorum. Sözde terör örgütlerini koruma adı altında bugün verilen mücadelede, kimlerin sivilleri hedef aldığı, masum 9 aylık bebek Muhammet başta olmak üzere, kimin bombalar attığını bütün dünya artık görüyor. On yıllardır bugün için hazırlanan planı ordumuz, bu millet darmadağın edecek. Bugün DEAŞ'a karşı en şedit mücadele vermiş ordu Türk Ordusu'dur. Bu gerçekleri terörle mücadele lafını diline dolayıp, siviller üzerinden demagoji yapan, yalan propaganda yapan birilerine, samimiyetsiz ve iki yüzlü Batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım."
'BU MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ'
Barış Pınarı Harekatı'nı, terör yapılanmasının paramparça edileceği, sivillerin ve insani değerlerin en üstte tutulduğu operasyon olarak niteleyen Bakan Albayrak, "Ama siyaset, ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, millet olarak dik durduğumuz sürece, tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek, 1000 yıldır olduğu gibi. Bizler tüm bu alanlarda çok daha güçlü ve sağlam mücadeleyle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rabbim bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim gazamızı mübarek eylesin, zaferle taçlandırsın inşallah" dedi.
Bakan Albayrak, buradaki açıklamasının ardından Salihli Belediyesi´ni de ziyaret ederek, helikopterle kentten ayrıldı. 

MANİSA

11 Ekim 2019 Cuma

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