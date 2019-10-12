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Muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi

DHA

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü. Güneş, hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu kütüphane ile öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü. Güneş, hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu kütüphane ile öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor.
Yunusemre ilçesine bağlı, 15 bin nüfuslu Hafsa Sultan Mahallesi'nin 50 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın muhtarı Zuhal Güneş, örnek bir projeye imza attı. Adaylık sürecinde söz verdiği projesini hayata geçiren Zuhal Güneş, hayırseverlerin desteğiyle tek odalı muhtarlık binasının bir bölümünde yaklaşık 1000 kitaplık kütüphane oluşturdu. Her yaş gurubuna uygun kitapların yer aldığı kütüphanede çocuklar istedikleri kitabı alıp okuyabiliyor. Aldıkları kitapları parkta, evde veya isterlerse muhtarlık binasında da okuyan çocuklar, kitabın özetini çıkarıp muhtara veriyor. Güneş bu özetleri bilgisayar ortamında kaydederek en çok kitap okuyan öğrenciyi ödüllendiriyor.
`EN ÇOK KİTAP OKUYAN 3 ÇOCUĞUMUZU ÖDÜLLENDİRİYORUZ´
Muhtar seçilmesinin ardından ilk olarak kütüphane projesini hayata geçirdiğini belirten Zuhal Güneş, şunları söyledi: "Öğretmen arkadaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından, yayınevlerinden sosyal medya duyurularıyla bağışçılardan ve mahalle sakinlerinden destek geldi. Muhtarlığımıza kitap bağışı yaptılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kitaplığımızda bine yakın kitabımız var. Çocuklar çok mutlu, geri dönüşler çok olumlu. Özellikle anneler bu konuda farklı düşünüyorlar. Türkiye'nin her yerinden duyanlar kargo yoluyla bizlere kitap bağışlıyorlar. Çünkü sosyal medyada Hafsa Sultan Mahalle Muhtarlığı olarak sayfamız var. Bizleri buradan görüyorlar. Her kesimin okuyabileceği kitaplar var. Tüm kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitaplar. 7'den 70'e herkese uygun kitap bulunuyor. Çocuklarımızı teşvik etmek amacıyla bir ayda en çok kitap okuyan 3 çocuğumuzu ödüllendiriyoruz.  Bunlar da yine hayırseverlerin bağışladığı hediyeler oluyor. Bunlar çocukları mutlu eden hediyeler. Amacımız çocuklarımızın kitap okuması. Mahallemizde okuma yazma oranını arttırmak istedik. Bence bu çocuklar topluma ve ailelerine faydalı bireyler olacaktır."
ÖĞRECİLER MEMNUN
Halit Görgülü Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi Hacer Nas Kalva, "Muhtarımız sağ olsun bizim için bir sürü kitap getirdi. Boş zamanlarımda bazen geliyorum buradan kitap alıyorum. Kitapları okumak için eve de götürme şansımız oluyor. Ben çoğu zaman burada okuyorum" diye konuştu. Hatice Görgülü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elvin Akgül de kütüphanede her yaş grubu öğrenci için kitap bulunduğunu söyledi. Hatice Görgülü İlkokulu'nda okuyan 4. sınıf öğrencisi Talha Altın ve Ferhat Ege Akarsu da kütüphanede çok sayıda kitabın bir arada bulunmasının kendileri için bir avantaj olduğunu belirterek, "Mahallemizde bir açığı kapattı" diye konuştu.FOTOĞRAF

MANİSA

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:01
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