Lider Manisa FK Gümüşhane deplasmanında

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde 1922 Konyaspor'u 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın Gümüşhanespor'a konuk olacak.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör İsmail Ertekin, zorlu bir dış saha karşılaşmasına çıkacaklarını belirterek, "Takımıma inanıyorum. Elbette her rakibe saygı duyuyoruz ancak kazanıp liderliğimizi perçinlemek istiyoruz" dedi.



MANİSA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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