İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Fatih Sanay Sitesi içerisinde meydana gelen kazada Yaşar Ahmet S. (59) yönetimindeki motosiklet ile Gökhan Ç.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralanırken, Yaşar Ahmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Yaşar Ahmet S.'nin Manisa'ya sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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