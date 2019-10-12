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Jeopark Kula Belediyespor sezona galibiyetle başladı Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İnegöl ...

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 201920 sezonunun ilk maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor'u ağırladı. Yeni sezonun ilk maçında seyircisi önünde sahaya çıkan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 30 mağlup etti.

Jeopark Kula Belediyespor sezona galibiyetle başladı Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 201920 sezonunun ilk maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor’u ağırladı. Yeni sezonun ilk maçında seyircisi önünde sahaya çıkan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor’u 30 mağlup etti.
201920 sezonunun ilk maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor’u ağırlayan Jeopark Kula Belediyespor’un Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, müsabaka öncesinde maçın baş hakemi Kazım Pehlivan ile İnegöl Belediyespor’un takım kaptanı Burak Eser’e çiçek takdim ederek, yeni sezonun voleybol camiasına hayırlar getirmesini temenni etti.
Jeopark Kula Belediyespor’un teknik ekibi ve oyuncuları, Fırat’ın doğusuna yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek vermek için, salona “Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle #BarışPınarıHarekatı” yazılı pankartla çıktı. Jeopark Kula Belediyespor’un bu hareketi, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Temponun hiç düşmediği müsabakada ilk setin teknik molasına 1211, ikinci setin teknik molasına 128 önde giren Jeopark Kula Belediyespor ilk seti 2520, ikinci seti ise 2517’lik skorla aldı. Temponun giderek arttığı müsabakada üstünlüğünü koruyan Jeopark Kula Belediyespor, teknik molaya 1210 önde girdiği son seti de 2517 kazanarak İnegöl Belediyespor’u 30 mağlup etti.
Kula Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakayı, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel ve Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz birlikte takip etti.

Salon: Kula
Hakemler: Kazım Pehlivan(Kütahya), Tuğru Ege(Manisa)
Antrenörler: Fuat Dokgöz(Jeopark Kula Belediyespor), Ertuğrul Erdoğan(İnegöl Belediyespor)
Jeopark Kula Belediyespor: Kaan Çiçek(K), Azizcan Ataoğlan, Mehmet Can Süsler(Lİ), Erenhan Can, Yiğit Yıldız, Samet Gümüş, İsa Aydoğdu. (Mert Erkut Burunsuz, Murat Özgür Deniz, Emre Eroğlu)
İnegöl Belediyespor: Burak Eser(K), Hakan Yurdseven, Emirhan Ulutaş, Onur Kaba, Ahmet Emre Çetinkaya, Doğan Başturan, Yusuf Eren(Lİ). (Talha Banuşoğlu, Erkan Demirci, Nurullah Can Kaşıkçı)
Setler: 2520, 2517, 2517
Süre: 84 dakika (28, 26, 30)

MANİSA

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
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