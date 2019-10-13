Vali Deniz esnafla buluştu

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Manisa Valisi Ahmet Deniz, hafta sonu Avnigemicoğlu Caddesi esnafını ziyaret etti.

Esnafla sohbet ederek hayırlı işler dileyen Vali Deniz, Kumludere Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, çay içip sohbet etti. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşan Vali Ahmet Deniz, çocuklara da oyuncak hediye etti.

MANİSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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