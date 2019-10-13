Wushu sporcuları Mehmetçik için Fetih Suresi okudu

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manisa Diyanet Gençlik Spor kulüplerinin Wushu sporcuları, antrenman öncesi Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okudu, dualar etti.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manisa Diyanet Gençlik Spor kulüplerinin Wushu sporcuları, antrenman öncesi Fetih Suresi okudu. Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü wushu eğitmeni Yusuf Çetinkaya öncülüğünde salona Kur’anı Kerim getiren sporcular, okudukları Fetih Suresinin ardından, Şehzadeler ilçesi Muradiye Cami İmamı Murat Emgener tarafından yapılan duaya eşlik etti. Türk Bayrağı açan sporcular daha sonra antrenmanına devam etti.

MANİSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:44

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.