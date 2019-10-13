Akhisarspor'a Dutlulu morali

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-TFF 1. Lig'de haftaya oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor'a Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan moral geldi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki sahanın zemini bakımda olduğu için İlçe Stadı'nda çalışan yeşil-siyahlıların antrenmanını tribünden izleyen Besim Dutlulu, çalışma bitiminde teknik direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcularla bir araya geldi. Cikalleshi'nin Arnavutluk Milli Takımı'nda olduğu Akhisarspor'da Taha'nın ise sakatlığı sürüyor.



MANİSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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