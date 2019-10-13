Hafif ticari aracın motoruna giren kediyi, itfaiye kurtardı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Aynı kedinin dün de başka bir aracın motor kısmına girdiği bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, park halindeki 45 ZB 3438 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından, bugün öğle saatlerinde, kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmındaki plastik panele sıkışan kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika motor bölümünde dolaşan kedi, çıkartılmadı. Bunun üzerine araç, sahibi Sertaş Zümbülcan tarafından itfaiye merkezine götürüldü. Oto rampasına alınan aracın içindeki yavru kedi, bu sırada bulunduğu yerden çıkarak, uzaklaştı.

Mahalle sakinleri, aynı kedinin dün de başka bir aracın motoruna girdiği, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldığını söyledi.



MANİSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:44

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.