Büyükşehir itfaiyesinden hastane tatbikatına destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatına katılarak destek verdi.

AFAD, UMKE ve ilgili kurumların katıldığı tatbikatta Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri deprem anında binada mahsur kalan insanların itfaiyenin merdivenli aracı ile tahliyesini gerçekleştirirken, deprem sonrası çıkan yangına müdahale ederek tatbikatta önemli rol oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye personellerinin her duruma her zaman hazır olduklarını belirterek, düzenli olarak çeşitli durumlara karşı tatbikatlar yaparak hazırlıklı bulunduklarını kaydetti. Öncelik olarak vatandaşların can güvenliklerine önem verdiklerini ifade eden Başkan İnal, vatandaşların can ya da mal kaybı yaşamamaları için sürekli kendilerini yenilediklerini belirterek, olası olaylara karşı yaptıkları tatbikat çalışmaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

MANİSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:44

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.