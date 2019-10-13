‘Gördesli Makbule’ Akhisar’da sahnelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa’da istiklal mücadelesinin sembol isimlerinden olan şehit Gördesli Makbule Hanım’ın ve milli mücadele döneminin anlatıldığı ‘Gördesli Makbule’ adlı oyununu, Akhisarlı tiyatroseverler için sahneledi.

‘Gördesli Makbule’ tiyatro oyunu, Akhisar Belediyesi Sinema Salonu’nda sahnelendi. Kurtuluş savaşında Yunanlılarla savaşırken şehit düşen Gördesli Makbule ve İstiklal mücadelesi günlerini anlatan tiyatro eseri, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Manisa’nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden kurtuluş günü olan 8 Eylül 1922 tarihine kadar geçen sürede yaşananları çarpıcı bir şekilde anlatan oyun, Akhisarlı izleyicilerden de tam not aldı. Oyunun sonunda sahneye çıkan Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Akhisar Şube Müdürü Tahsin Arslan, oyuncuları performanslarından dolayı kutlayarak, çiçek takdim etti.

Oyunu Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya,Akhisar Garnizon Hava Meydan Komutanı İstihkam Albay Mehmet Şahin, MHP İlçe Yönetimi, Belediye Meclis üyeleri,MHP Kadın Kolları Başkanı Esin Güngör, Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Akhisar Şube Müdürü Tahsin Arslan, Türkiye KamuSen İl Başkan Yardımcısı Kudret Aktaş, Türk EğitimSen Akhisar Şube Başkanı Cihan Küçükaydın,Lokantacılar Köfteciler Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Güney,Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Akhisar Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nevin Dağlı,Gördesliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nadir German, öğrenciler ve çok sayıda Akhisarlı tiyatro severizledi.

MANİSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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