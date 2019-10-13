Manisaspor - Erzinspor: 1-4

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STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Şevket Can Arslan (xx), Mehmet Kuru (xx), Baykal Tuna (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) Ferit (x) (Dk. 70 Bilal xx), Burakcan (x), Bayram (xxx), Cevdet (xx), Vahap (x) (Dk. 46 Yusuf x), Mert (xx), Berk (x) (Dk. 59 Muammer x), Barış (xx), Samed (x), Fatih (x)

ERZİNSPOR: Yaşar (xx) Emrah (xxx), Emre (xxx), Nureddin (xx), Okan (xx) (Dk. 65 Taylan xx), Ali Sinan (xxx) (Dk. 90 Önder), Timur (xx), Berkant (xxx) (Dk. 72 Mertcan xx), Kaan (xxx), Ender (xx), Sefa (xxx)

GOLLER: Dk. 7 Berkant, Dk. 42 Ali Sinan, Dk. 66 Kaan, Dk. 90 Timur (Erzinspor) Dk. 24 Bayram (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Burakcan (Manisaspor) Emre (Erzinspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 4 puanla son sıradaki Manisaspor, üst üste 6'ncı yenilgisini evinde Erzinspor önünde aldı: 1-4. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta 7'nci dakikada Berkant'ın golüne 24'üncü dakikada Bayram'la karşılık veren Manisaspor, ardından konuk ekibin 42'nci dakikada Ali Sinan, 66'ncı dakikada Kaan ve 90'ıncı dakikada Timur'la bulduğu gollere engel olamadı.

7'nci dakikada Erzinspor öne geçti. Emre'nin pası ile topla buluşan Berkant, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

24'üncü dakikada Manisaspor skorda eşitliği sağladı. Barış'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Bayram düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

42'nci dakikada Erzinspor skorda bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Ender'in pasında arka direkte topla buluşan Ali Sinan, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

İlk yarıda başka gol olmadı.

66'ncı dakikada Erzinspor'dan Timur'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna Kaan kafayla kaleciyi avladı: 1-3.

90'ıncı dakikada Erzinsporlu Timur, Manisasporlu iki rakibini geçerek karşı karşıya pozisyonda skoru belirledi: 1-4.



MANİSA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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